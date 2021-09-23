В Симферополе подготавливают ливневки к обильным осадкам

В крымской столице готовятся к дождям. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе не прекращается работа по прочистке системы ливневой канализации, сообщили в пресс-службе местной администрации.

За прошедшею неделю сотрудники МБУ «Город» промывали сети ливневой канализации сразу по нескольким улицам, в том числе на Ангарской, Куйбышева, Кечкеметской, Зенитной, Радищева, Баррикадной, Гоголя, Героев Сталинграда, а также в переулке Шаталова. Кроме того, были отремонтированы дождеприемники на улице Беспалова.

Уточняется, что большая часть загрязнений в сетях нерастворима, осадок образуется из песка, веток, листьев, твердого мусора. Чтобы система работала исправно, нужно постоянно проводить профилактические прочистки ливневой канализации и водостока. Также рабочие за последнюю неделю установили в крымской столице новые пешеходные ограждения и дорожные знаки.

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