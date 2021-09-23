В Крыму спасли туриста, застрявшего ночью в районе горы Караул-Кая

Спасатели 12 часов эвакуировали забравшегося на скалу в Крыму туриста. Фото: пресс-служба МЧС по РК

Вчера, 22 сентября, в 12.40 в службу спасения поступило сообщения о том, что в районе горы Караул-Кая мужчина сбился с тропы, оказался на крутом скальном склоне и не может самостоятельно продолжить движение.

- Когда спасатели прибыли на место к поселку Запрудное, им потребовалось 2 часа, чтобы взобраться по ущелью Аян-Дере. После этого пострадавший был обнаружен на наклонном скальном склоне под обрывами кромки плато Бабуган, – цитирует КИА пресс-службу МЧС по РК.

Сложный рельеф не позволял добраться к пострадавшему снизу, поэтому спасатели спустились к нему, используя альпинистское снаряжение, откуда эвакуировали наверх на плато. Спасательная операция длилась около 12 часов, ситуацию усугублял сильный туман. Уточняется, что в медпомощи мужчина не нуждался.

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