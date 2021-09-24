Погода в Крыму на 24 сентября: зюйд-вест и тепло до +20

В Крыму довольно прохладная пятница. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение. Синоптики предостерегают, что скорость ветра может превысить 20 м/с., причем в южном крае сегодня хозяйничает юго-западный ветер, который мореплаватели называют зюйд-вестом. Вдобавок, под занавес дня в центральных, южных и восточных районах ожидаются ливни и грозы.

- В Симферополе переменная облачность. Вечером кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 20 м/с. Температура воздуха днем 16…18°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно с прояснениями. Во второй половине дня дождь. Зюйд-вест до 10-15 м/с. Тепло до 18…20°.

В Ялте, как информирует gismeteo.ru, днем тепло до +17°, скорость юго-западного ветра 7-12 м/с. Дождь.

В Евпатории +12…17°, скорость зюйд-веста 2-14 м/с. Дождь.

В Феодосии тепло 10…16°, скорость юго-западного ветра 1-11 м/с. Дождь.

В Керчи свежо, всего +11…16°, скорость северо-западного ветра 4-9 м/с. Дождь.

Температура воды в Черном море + 19…22°.

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