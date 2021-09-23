Где в Симферополе и Севастополе 24 сентября отключат электричество

Свет исчезнет временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 сентября в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет. Перебои с подачей тока возникнут из-за ремонтных работ.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. И.Козлова, 24-58(чет), 27-45(нечет)

ул. Тарвацкого, 2/6-18 (чет), 1/8-15 (нечет)

ул. Тамбовская, 2-12а(чет), 1-11(нечет)

ул. К.Цеткин, 36-40(чет), 31-35(нечет)

пер. И.Козлова, 2-16(чет), 1-23(нечет)

ул. Бахчисарайская, 3

ул. Краснознаменная, 104-114(чет), 117-135(нечет)

ул. Караимская, 52,

ул. Русская, 103-103в

ул. Д.Ульянова, 64а

ул. Зенитная, 74, 67б-99(нечет)

ул. Надинского 2-20(чет), 1-17(нечет),

ул. Перегонец 44-64(чет), 37-49 (нечет)

пр-т Победы 144/21-174 (чет), 125,

ул. Бетховена 42, 44, 51, 53,

ул. Битакская 40-50(чет), 25,

ул. Комсомольская 2, 27, 29

ул. Федько 4, 6,

ул. Снайперов 4-16 (чет), 1-29(нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Героев Сталинграда, 41

с 13.00 до 17.00

ул. Вакуленчука, 13-25

ул. Репина, 26-34

Руднева, 40

с 10.00 до 12.00

ул. Героев Сталинграда, 22

с 8.00 до 17.00

ул. Монастырское шоссе (ТСН СТ «Мидэус»).

с 9.00 до 17.00

п. Пироговка: пер. Горина 7-15; туп. Озерный; ул. Озерная 2-12; ул. Пальметная 2-36,11-В,1-15,39; ул. Угловая 6,3-5; ул. Урожайная 22-а; пер. Сельский 2,1-3; ул. Льва Толстого 2-24,1-15; ул. Рабочая 1-11; ул. Тенистая 2-а,2,6; пер. Озерный 4-12.

с 7.00 до 17.00

с. Терновка: ул. Родниковая 6-8(чет),14, 1-11(нечет), КСП «Память Ленина» уч. 388, 389, 368, пай370, пай371; ул. Зеленая 2-18(чет), 1-13(нечет); пер. Конторский 2-4(чет), 3-а,1-5 (нечет); ул. Ленина 2,6-18(чет), 7-15(нечет); ул. Балаклавская 2-16(чет), 1-17(нечет); ул. Горная 14-18(чет),24-38(чет),15-37(нечет),40, 1-13 (нечет),41; ул. Чакыл-Мале 2-8(чет), 1-13(нечет), 16, 17,21-23(нечет); ул. Куйбышевская 1-б; ул. Гагарина 2-6(чет), 1-7(нечет); ул. Комсомольская 2-16(чет), 1-19 (чет),23; ул. Советская 2-22(чет), 1-17(нечет); ул. Молодежная 2-12(чет),18-32(чет),36-38(чет), 1-29(нечет),37-39(нечет); ул. Садовая 2-10(чет),14-60(чет), 1-9(нечет),15-69(нечет),65-71(нечет); ул. Королева 10, 1-3(нечет),9-11(нечет); ул. Молодежная 14-16(чет),34; ул. Горная 2-8(чет),12, 1,5,13

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