Загадочный портрет «Духа города» в Алуште напоминает местного мэра

Крымчан поразило сходство главы Алушты с «Духом города». Фото: Елена Ежкова (Подслушано | Алушта/ВКонтакте)

Фасад аттракциона «Галерея иллюзий» в Алуште украшает немало арт-объектов. Особое внимание местных жителей привлек портрет неизвестной женщины, поразительно напоминающий главу местной администрации Галину Огневу.

Как пишет ForPost, одна из подписчиц группы «Подслушано | АЛУШТА» соцсети ВКонтакте сделала коллаж, соединив два фото – мэра и граффити. По ниму видно, что портрет написан в довольно необычной манере: лицо в голубых цветах обрамлено ветвями зеленых деревьев, вместо серег – два спелых яблока. Тем не менее, художник каким-то образом повторил многие черты местной главы. Подписчики группы поразились такому совпадению.

- Мне кажется, или одно из граффити на фасаде «Галереи иллюзий», что в Приморском парке, похоже на главу Алушты Галину Огневу?, – приводит издание вопрос крымчанки, которая приложила к комментарию свой коллаж.

В администрации города опровергли такие догадки, заявив, что сходство если есть, то этого намерено никто достичь не пытался.

- Галина Огнева не могла позировать. Это у кого-то такая фантазия, раз увидели сходство, – приводит издание слова руководителя аппарата администрации курорта Натальи Журбы.

Директор «Галереи иллюзий» частный предприниматель Виктор Жиленко также придерживается мнения, что нарочно такой цели никто не преследовал.

- Эскизы, по которым создавались граффити, очень распространенные. Это двухплановые изображения, которые по-разному можно рассматривать как вблизи, так и издали, – цитирует СМИ собеседника.

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