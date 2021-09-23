В Крымском открытом фестивале «КрымДок» примут участие 42 работы

В этом году в фестивале «КрымДок» примут участие 42 работы. Фото: Крымская газета

В этом году состоится IV Крымский открытый фестиваль «КрымДок», для участия в котором подано порядка 300 работ. Комиссия отобрала 42 документальных фильма.

Как пишет Крымская газета, программа конкурса состоит из трех номинаций. В первой – «Крым на документальном экране» – представлены фильмы, имеющие отношение к нашему полуострову. Вторая номинация «Крымские премьеры документального кино» – это фильмы, созданные в нашей стране или за рубежом и ранее не представленные на других фестивалях. Третья номинация позволит продвинуться тем, кто только начинает карьеру кинорежиссера.

- Крым всегда был притягателен для кинематографистов. И когда мы в первый раз попали на фестиваль, началось общение, сотрудничество, появились темы и родились два фильма, которые на этот фестиваль мы и привезли («Песня о Соколе» и «320 дней во тьме»), – цитирует СМИ режиссера Светлану Харчевину.

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