Экс-директор «Крымтеплокоммунэнерго» обвиняется в превышении полномочий

Экс-работник «Крымтеплокоммунэнерго» попался на превышении полномочий на 1,5 млн Фото: Архив "КП"

Прокуратура в Евпатории утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против бывшего директора филиала ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», сообщили в пресс-службе надзорных органов. Ему предъявлено обвинение в превышение должностных полномочий.

- Являясь директором филиала ресурсоснабжающей организации, обвиняемый с декабря 2017 года по август 2019 года давал незаконные указания подчиненным работникам выполнять работы по вводу в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии многоквартирных домов по улице Чапаева, проспекту Победы в Евпатории и по улице Сырникова в пгт Мирный, – говорится в сообщении.

При этом нарушитель знал, что договоры о подключении к системам теплоснабжения названных многоквартирных домов не были заключены. Таким образом, он причинил ущерб на сумму около 1,5 миллиона рублей. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой.

- С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено для рассмотрения в Евпаторийский городской суд Республики Крым для рассмотрения по существу, – добавили в пресс-службе.

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