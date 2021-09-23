Вице-премьер Крыма призвал заставить Украину признать российский статус полуострова

В Крыму считают, что Украину нужно заставить признать полуостров российским Фото: Архив "КП"

Российским властям спустя 7,5 лет неудачных ожиданий пора переходить к «позиции принуждения Украины к признанию российского статуса Крыма», сообщил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов в эфире телеканала «Россия 24».

Он убежден, что на Украине отношение к крымскому вопросу вряд ли уже изменится в лучшую сторону.

- Необходимо переходить к позиции, на мой взгляд, принуждения Украины признания российского статуса Крыма. Таких мер принуждения может быть очень много, – сказал Мурадов.

Вице-премьер также напомнил, что киевские власти с 2014 года применили к «братскому крымскому народу» продовольственную, водную, энергетическую и гуманитарную блокады.

- Если мы 1/10 используем в плане принуждения Украины к признанию российского статуса Крыма, я думаю, ситуацию радикально изменится, – прокомментировал ситуацию Мурадов.

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