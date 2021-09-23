Работа светофора на перекрестке в центе Симферополя восстановлена

Коммунальщики восстановили работу светофора в центре Симферополя Фото: Архив "КП"

Работа светофора на пересечении улиц Ленина, Воровского и Шмидта в Симферополе восстановлена, сообщил в эфире «Радио Крым» директор МБУ «Город» Антон Гумен.

Он объяснил, что рабочие долгое время не могли установить причину неисправности светофора, меняли схемы и проверяли пульты управления. Однако рано или поздно устройство все равно давало сбои в работе.

- Была проблема с этим светофором, буквально несколько недель он то включался, то выключался. Вчера бригада монтажников нашла причину – она была в кабеле электроэнергии, питающем данный светофорный объект, там был пробой кабеля, – сообщил Гумен.

Напомним, из-за некорректной работы данного светофора на дороге часто возникали аварийно-опасные ситуации.

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