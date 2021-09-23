Около двух десятков камер установили в крымских лесах Фото: Архив "КП"

Около двух десятков камер видеонаблюдения тестируется в лесах Крыма, сообщил на пресс-конференции в Симферополе заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Владимир Капитонов. По его словам, запись будет вестись для мониторинга лесопожарной обстановки.

- У нас вводится в действие видеомониторинг по программе «Лесохранитель». Установлена 21 камера, которые наблюдают не за туристами, за лесными массивами, за пожарами. Эта программа сейчас тестируется и буквально в ближайшие дни будет работать. На следующий год программа будет модернизироваться, усиливаться, будет (увеличено) количество камер, – сообщил Капитонов.

Он уточнил, что камеры теперь расположены в лесах от Феодосии до Севастополя. Однако из-за сложного рельефа не вся лесная зона просматривается, поэтому в следующем году количество камер будет увеличено.

- Мы на следующий год запланировали установку еще 10 камер. Деньги выделены из республиканского бюджета – 13 миллионов рублей именно на эту систему. У нас работает круглосуточная диспетчерская служба, которая постоянно мониторит ситуацию, – уточнил Капитонов.

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