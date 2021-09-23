В Симферополе продолжится благоустройство набережной реки Салгир

Фото: Архив "КП"

В Симферополе планируют расчистить русло реки Салгир и продолжить благоустройство набережной. Как сообщил глава администрации города Валентин Демидов, расчистка нескольких участков русла Салгира поможет минимизировать риски подъема воды и избежать затоплений.

Расчищать русло будут с помощью тяжелой техники, потому что в некоторых местах образовались острова, покрытые буйной растительностью.

- Сейчас мы переделываем титул проекта, чтобы правильно определить объемы работ по расчистке русла. Это очень важная работа, и там есть нюансы, связанные с законодательным разграничением компетенций республики и муниципального образования, - сообщил Валентин Демидов.

По его словам, после работ по расчистке русла начнутся благоустроительные работы. В частности, набережную будут строить там, где ее нет. Также будет продолжаться работа в черте города.

На все эти виды работы выделено около 151 миллиона рублей.

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