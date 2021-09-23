В Симферополе на двух маршрутах общественного транспорта увеличили количество автобусов

Фото: пресс-служба главы РК Сергея Аксенова

После многочисленных обращений симферопольцев о нехватке единиц общественного транспорта было решено увеличить количество автобусов на маршрутах №4 и №49.

- Из-за заторов на дороге, маршруты не выдерживали интервал движения. Поступали жалобы от граждан, теперь на маршруте №4 работает 7 автобусов, а на маршруте №49 – 6. Интервал движения 20 минут, - сообщил заместитель министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Ранее жители микрорайона Марьино пожаловались на то, что автобус №49 приходилось ждать больше сорока минут. Он следует через центр города в новый терминал аэропорта.

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