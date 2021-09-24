В Крыму идут поиски 24-летнего парня

Михаил Степанюк. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым опубликовал в соцсети новую ориентировку.

- Пропал Степанюк Михаил Сергеевич, 24 года (1997 года рождения), пгт. Первомайское, Первомайский район, Республика Крым, - сообщают волонтеры, отмечая, что уже больше двух недель, с 5 сентября этого года, близкие не знают, где он находится.

Приметы пропавшего: 185 сантиметров рост, нормальное телосложение, каре-зеленого цвета глаза, темно-русые короткие волосы.

Один из пользователей соцсети оставил такой комментарий: «Ищите его в Симферополе, он всем говорил, что поедет туда».

Всех, кто располагает информацией о парне, просят сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112.

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