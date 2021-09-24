В Ялте спасли 14-летнюю девочку, которая могла упасть с вышки

На краю вышки в Ялте спасли 14-летнюю девочку Фото: Архив "КП"

В Ялте сотрудники полиции спасли 14-летнюю девочку, которая взобралась на трубу котельной станции и могла упасть с большой высоты, навредив своему здоровью. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, на такой отчаянный шаг подростка толкнула ссора с матерью.

Свидетелем инцидента, тяжелые последствия которого удалось предотвратить, стал знакомый девочки, который и сообщил о случившемся в полицию. Когда сотрудники правопорядка и МЧС прибыли на место, они увидели, что подросток стоит на самом краю вышки. Оценив ситуацию, на место также вызвали медицинских работников и оцепили прилегающую территорию.

- Стражи порядка старались поддерживать с девочкой беседу, чтобы отвлечь ее от необдуманного поступка. В это время один из мужчин незаметно подобрался к девочке, отдернул ее от края и перенес через ограждение в безопасное место, – говорится в сообщении.

Бдительным молодым человеком оказался 26-летний знакомый подростка. Он случайно стал свидетелем конфликта девочки с ее матерью, из-за чего она и решилась на отчаянные действия. К счастью, трагедию удалось предотвратить. Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с девочкой, жизни которой сейчас ничего не угрожает, а также поговорили с ее родителем.

- Руководством УМВД России по городу Ялта принято решении наградить участников спасательной операции. За проявленную смелость и самоотверженность при оказании помощи человеку, оказавшемуся в беде … отличившимся сотрудникам, а также молодому человеку, оказавшему содействие стражам порядка, вручили благодарственные письма и ценные подарки, – добавили в пресс-службе.

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