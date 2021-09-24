Российский блогер рассказал, откуда на крымских Мальдивах горы мусора

Туристы оставляют горы мусора после отдыха на крымских Мальдивах Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Популярный российский тревел-блогер Сергей Анашкевич после посещения заповедной косы Беляус на западе Крыма поделился впечатлениями об отдыхе в своем блоге TravelManiac на платформе Яндекс.Дзен.

По его словам, стихийные мусорные свалки можно встретить практически по всему Беляусу, несмотря на то, что каждые 200 метров стоят мусорные контейнеры. Путешественник предположил, что проблема связана с большим количеством любителей отдыхать в палатках. Также, по его мнению, это связано с менталитетом самих туристов, которые кидают мусор прямо себе под ноги.

В итоге блогер решил узнать у семейной пары из Пермского края, почему они остановились выгрузить два огромных пакета возле горы мусора, а не увезли его с собой.

- Я его в машине, что ли, буду везти? Делать мне больше нечего! Вы на наши деньги здесь живете, так что мусор можно убрать за туристами, – цитирует Анашкевич ответ туристов.

Он обратил внимание на то, что у крымчан нет другого выхода, только с Беляуса рабочие ежедневно вывозят по 6-8 КамАЗов мусора. Проблему удастся решать лишь тогда, когда отдыхающие станут уважительнее относится к чужому труду и окружающей их природе.

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