В Ботаническом саду КФУ пышно цветут астры

Коллекция астр в Ботаническом саду Крымского федерального университета начала формироваться в 2008 году. Фото: пресс-служба КФУ

В Ботаническом саду Крымского федерального университета зацвели астры. Всего на территории высажено три вида и 16 сортов этих цветов.

- Народное название астр – сентябринка, сейчас для них самое время. Некоторые сорта уже зацвели, некоторые – только начинают. В связи с тем, что цветение происходит не одномоментно, а постепенно, мы можем любоваться их декоративностью в течение месяца, до середины октября, – цитирует КИА научного сотрудника Ботанического сада имени Н.В. Багрова КФУ Ирину Казакову.

Она отметила, что резкое падение температуры никак не влияет на эти растения, астры комфортно чувствуют себя при температуре от +5 до +10 градусов.

Многолетние астры представляют собой пышные кусты, шарообразной формы. Фото: пресс-служба КФУ

Из всех цветов больше всех выделяется ярко-малиновая Aster farreri. Самые высокие растения –Aster novi-belgii и Aster novae-angliae. Все остальные достигают максиму 60 сантиметров, они массово зацветут до конца недели.

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