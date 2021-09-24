В Крыму полицейские организовали канал нелегальных мигрантов

Полицейские предстанут перед судом за организацию канала нелегальной миграции Фото: Архив "КП"

Сотрудники МВД и УФСБ по РК и городу Севастополю пресекли деятельность группы лиц, которые подозреваются в получении незаконного денежного вознаграждения за легализацию иностранных граждан на территории Российской Федерации. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, среди нарушителей были представители правопорядка.

- Указанные граждане подозревались в получении незаконного денежного вознаграждения за легализацию иностранных граждан на территории Российской Федерации. По материалам оперативников следственными органами было принято процессуальное решение, – говорится в сообщении.

Сотрудники МВД провели служебную проверку, по результатам которой нарушители были уволены из органов внутренних дел. Им будет назначено наказание в соответствии с законом.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50