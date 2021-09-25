Снаряды времен войны обнаружили на обочине трассы «Таврида»

В районе трассы Севастополь-Симферополь найдены боеприпасы времен войны. Фото: Архив ОМОН "Беркут".

Старые боеприпасы времен Великой Отечественной войны найдены при реконструкции трассы Севастополь-Симферополь на обочине дороги. Об этом сообщает пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.

- Прибывшие на место взрывотехники ОМОН Росгвардии идентифицировали их как 43 артиллерийских 76-миллиметровых снаряда и 26 взрывателей к ним,- сообщили в пресс-службе.

После идентификации боеприпасов, росгвардейцы передали информацию о них в Главное управление МЧС России по Севастополю, где должны их утилизировать.

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