В Керчи после реконструкции открыли склеп Деметры

Внутреннее убранство технологической модели склепа Деметры в Керчи. Фото: ВКИКМЗ

После реконструкции в Керчи открыли технологическую модель склепа Деметры. Памятник фундаментальной фресковой живости первой половины I века был закрыт на реставрацию вместе с Митридатскими лестницами. Для сохранности фресок был создан дополнительный свод, который защищает склеп от атмосферных осадков, и укреплена кладка.

- Сотрудниками Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника обновлена часть экспозиции, подготовлен новый экскурсионный рассказ,- сообщили в ВКИКМЗ.

Технологическая модель склепа Деметры расположена у подножия Большой Митридатской лестницы.Фото: ВКИКМЗ

Склеп Деметры – это сооружение античного Пантикапея, расположенное посреди современной застройки в Керчи. Это погребальная камера прямоугольной формы, в которую ведет небольшой дромос (коридор). Стены помещения построены из каменных глыб, упрочненных глиняным раствором. Памятник неоднократно исследовали из-за наличия в нем неплохо сохранившегося комплекса фресок.

В 1998 году у основания Митридатской лестницы была обустроена точная технологическая модель склепа Деметры в масштабе 1:1, которая полностью повторила размеры и пропорции самого склепа, а также месторасположение и цвета его росписей.

Митридатские лестницы были открыты после реконструкции в конце июня 2021 года. Они являются объектом культурного наследия федерального значения.

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