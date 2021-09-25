В рамках акции «Белый цветок» в Керчи собрали более 600 тысяч рублей

Благотворительная акция "Белый цветок" в Керчи. Фото: Администрация Керчи/Вконтакте

В рамках благотворительной акции «Белый цветок» в Керчи собрали более 600 тысяч рублей. Об этом КП сообщили в пресс-службе администрации города.

- Собрали 606 тысяч 300 рублей,- сообщили в пресс-службе.

Акция «Белый цветок» в Керчи проходила возле Дворца детского и юношеского творчества в Комсомольском парке. Здесь работала благотворительная ярмарка, на которой не было цен - каждый платил столько, сколько хотел пожертвовать, а также была организована выставка декоративно-прикладных работ и изобразительного искусства. С концертной программой выступили творческие коллективы.

Средства, вырученные от продажи главных символов акции - белых цветов, а также других поделок и сувениров, будут направлены на покупку авиабилетов детям, нуждающимся в транспортировке к месту оказания экстренной медицинской помощи, а также на создание Крымского детского хосписа для онкобольных детей.

Благотворительная акция «Белый цветок» в эту субботу проходит по всему Крыму.

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