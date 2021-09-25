В Керчи срезали ведущие к паромной переправе рельсы

Возле керченской паромной переправы срезали рельсы. Фото: Владимир Мордунов/Вконтакте

В Керчи начали срезать рельсы, ведущие к закрытой с прошлого года паромной переправе. Информация об этом появилась на страничке Крымской железной дороги в одной из социальных сетей.

- Керченская железнодорожная переправа, путей все меньше. На одних воротах уже обрезали рельсы, - пишет житель Керчи Владимир Мордунов.

Ранее через эти ворота на переправу пропускали железнодорожные составы. Фото: Владимир Мордунов/Вконтакте

Судя по фотографиям, сделанным керченским фотографом, возле ворот, через которые ранее на паромы пропускали железнодорожные составы, срезаны рельсы и уложено бетонное ограждение.

Керченская паромная переправа была закрыта осенью 2020 года. Фото: Владимир Мордунов/Вконтакт

Керченская паромная переправа была окончательно закрыта в 2020 году. Она просуществовала 66 лет. С открытием транспортного сообщения по Крымскому мосту переправа перестала пользоваться спросом, свой последний рейс по перевозке грузов паром в Керчи осуществил 28 сентября прошлого года.

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