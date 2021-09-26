Боксер из Симферополя Александр Усик выиграл три титула чемпиона мира

Фото: Инстаграм Александр Усик

Украинский боец родом из Симферополя Александр Усик победил в боксерском поединке с британцем Энтони Джошуа. Так, спортсмен завоевал пояса WBA (Super), IBF, WBO, IBO в тяжелом весе.

За Усика болел почти весь Крым, хоть и прогнозы изначально были не его пользу, ведь его соперник на восемь сантиметров выше и на 8,5 килограммов тяжелее. Тем не менее эта победа стала для него 19-й на профессиональном ринге.

- Победа очень много значит для меня. Бой прошел именно так, как я ожидал. Были времена, когда Энтони сильно давил на меня, но ничего особенного. У меня не было цели отправить его в нокаут. Мой тренер сказал, чтобы я продолжал выполнять свою работу. Я много работаю с января. На это у меня ушло около полугода. Я скучаю по своим детям. Я хочу отправиться домой. Я не думаю о бое-реванше. Вы еще не видели лучшего Усика. Я могу быть намного лучше, - рассказал Усик после поединка.

Напомним, не так давно на Олимпийских играх в Токио Спортсмен Глеб Бакши из Крыма одержал победу во время первого поединка Бой проходил в весовой категории до 75 килограммов. Соперником Бакши был американец Трой Айли.

Крымчанин победил Троя Айли со счетом 3:2.

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