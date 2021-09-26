В Ялте мужчина оградил забором проход через мост в центр города

Мост решили снести. Фото: Янина Павленко в Facebook

Жители улицы Речной в Ялте оказались отрезанными от города из-за мужчины, который поставил забор перед пешеходным мостом, сообщила глава курортного города Янина Павленко.

Раньше на этом месте стоял общедоступный мост, однако после сильных ливней и потопа он был полностью разрушен.

- Рядом находится еще один мост, который выстроил собственник расположенного рядом земельного участка. Но несколько дней назад он обнес его забором и закрыл на замок. Люди оказались изолированы, - отметила Павленко.

Новый забор снесли. На следующей неделе через суд жители района планируют бороться за возвращение из частной собственности в муниципальную двух участков земли, которые соединил собственник.

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