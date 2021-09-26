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Происшествия26 сентября 2021 15:46

Пьяная крымчанка ночью устроила дебош на АЗС Симферополя

Женщину задержала полиция
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Женщину пришлось задержать и передать сотрудникам полиции.

Женщину пришлось задержать и передать сотрудникам полиции.

Фото: Архив "КП"

В Росгвардии Симферополя задержали пьяную женщины, которая устроила разборки на АЗС города, сообщили в пресс-службе Росгвардии по РК.

Ночью сотрудники заправки пожаловались экипажу вневедомственной охране на женщину, которая на территории АЗС устроила дебош. Она кричала, материлась и вела себя очень агрессивно, а после громкого скандала разбила стекло в кабине оператора бутылкой от пива.

- По внешним признакам женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, - объяснили в пресс-службе Росгвардии по Крыму.

Женщину пришлось задержать и передать сотрудникам полиции.

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