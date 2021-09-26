Пьяная крымчанка ночью устроила дебош на АЗС Симферополя

Женщину пришлось задержать и передать сотрудникам полиции.
Фото: Архив "КП"
В Росгвардии Симферополя задержали пьяную женщины, которая устроила разборки на АЗС города, сообщили в пресс-службе Росгвардии по РК.
Ночью сотрудники заправки пожаловались экипажу вневедомственной охране на женщину, которая на территории АЗС устроила дебош. Она кричала, материлась и вела себя очень агрессивно, а после громкого скандала разбила стекло в кабине оператора бутылкой от пива.
- По внешним признакам женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, - объяснили в пресс-службе Росгвардии по Крыму.
Женщину пришлось задержать и передать сотрудникам полиции.
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