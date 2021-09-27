В Крыму ищут 82-летнего жителя Симферополя

Юрий Сабатов. Фото: поисково-спасательный отряда «ЛизаАлерт» Крым/VK

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Крым разместили в соцсети новую ориентировку.

- Пропал Сабатов Юрий Яковлевич, 82 года (1939 года рождения), город Симферополь, - сообщают поисковики.

Родные пожилого мужчины уже три недели, с 6 сентября, не знают где он находится.

Приметы пропавшего: 160 сантиметров рост, нормальное телосложение, серо-голубые глаза и седые волосы.

Всех, кто его видел пропавшего или знает о его местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8(800) 700 54 52 или 112.

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