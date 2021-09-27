В МВД рассказали, где на крымских дорогах установят видеокамеры

Новые места для размещения мобильных станций сотрудники ГИБДД выбрали после анализа аварийности на дорогах полуострова Фото: Архив "КП"

Стало известно, где на дорогах в Крыму установят комплексы фото и видеофиксации нарушений ПДД, сообщили в пресс-службе МВД по РК. Всего на дорогах будут работать 112 камер.

Так, в Симферопольском районе появятся 22 камеры, в Бахчисарае и Бахчисарайском районе –четыре, в Алуште – две, в Сакском районе и Евпатории – по восемь, в Ялте – семь, Нижнегорском районе – три, Белогорском – пять, Судаке – шесть, в Керчи – одна, в Красногвардейском районе – пять, в Кировском – три, в Ленинском – пять, в Симферополе – 11, в Феодосии – пять, в Джанкое – одна, в Первомайском районе – восемь, в Черноморском – семь, и в Советском – одна.

В Симферополе «Парконы» будут курсировать по 56 маршрутам, в Саках – по семи, в Евпатории – по 35, в Ялте – по 41, в Судаке – по 14, в Бахчисарае – по восьми, в Алуште – по 33, в Джанкое – по 11, в Армянске – по четырем, в Керчи – по 21 и в Феодосии – по восьми маршрутам.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50