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Общество27 сентября 2021 9:51

В МВД рассказали, где на крымских дорогах установят видеокамеры

Техника появится уже на этой неделе
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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Новые места для размещения мобильных станций сотрудники ГИБДД выбрали после анализа аварийности на дорогах полуострова

Новые места для размещения мобильных станций сотрудники ГИБДД выбрали после анализа аварийности на дорогах полуострова

Фото: Архив "КП"

Стало известно, где на дорогах в Крыму установят комплексы фото и видеофиксации нарушений ПДД, сообщили в пресс-службе МВД по РК. Всего на дорогах будут работать 112 камер.

Так, в Симферопольском районе появятся 22 камеры, в Бахчисарае и Бахчисарайском районе –четыре, в Алуште – две, в Сакском районе и Евпатории – по восемь, в Ялте – семь, Нижнегорском районе – три, Белогорском – пять, Судаке – шесть, в Керчи – одна, в Красногвардейском районе – пять, в Кировском – три, в Ленинском – пять, в Симферополе – 11, в Феодосии – пять, в Джанкое – одна, в Первомайском районе – восемь, в Черноморском – семь, и в Советском – одна.

В Симферополе «Парконы» будут курсировать по 56 маршрутам, в Саках – по семи, в Евпатории – по 35, в Ялте – по 41, в Судаке – по 14, в Бахчисарае – по восьми, в Алуште – по 33, в Джанкое – по 11, в Армянске – по четырем, в Керчи – по 21 и в Феодосии – по восьми маршрутам.

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