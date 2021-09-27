В Крыму стартовали крупные учения российских десантных войск

Российские десантные войска начали крупные учения в Крыму Фото: Архив "КП"

В Крыму проходят крупные учения десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ с участием около 2 тысяч военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

Все мероприятия будут идти три дня на полигоне Опук в восточной части полуострова. Учения начнутся с марш-броска подразделений к месту выполнения задач.

- Подразделения отработают ведение обороны, в ходе которой огнем из штатного вооружения боевой техники совместно с зенитно-ракетными, противотанковыми, огнеметными, артиллерийскими и снайперскими подразделениями выполнят упражнения боевых стрельб, – говорится в сообщении.

Десантники будут учиться организовывать маневренную оборону днем и ночью. На завершающем этапе запланировано учебное наступление, наносящее урон условному противнику огнем из танков Т-72Б3, 120-мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 «Нона-С» и 122-мм гаубиц Д-30.

Бойцы будут использовать различные виды орудий, в их числе автоматы АК-12, пулеметы «Печенег», гранатометы РПГ-7Д, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет «Корд», реактивный пехотный огнемет РПО-А «Шмель», автоматический 30-мм гранатомет АГС-30, снайперское вооружение.

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