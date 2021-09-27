Под Бахчисараем ночью сгорел магазин промтоваров

Сотрудникам МЧС потребовалось 27 минут, чтобы потушить пламя. Фото: пресс-служба МЧС по РК

В ночь на 27 сентября в селе Вилино Бахчисарайского района горел магазин промышленных товаров. Информация о происшествии сотрудникам МЧС поступила 26 сентября в 23.51. На место оперативно отправились пожарные подразделения.

- Пожар был локализирован в 00.24, ликвидирован спустя 27 минут. Общая площадь возгорания составила 350 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала, – цитирует КИА сообщение республиканского главка МЧС России по РК.

Специалисты продолжают выяснять детали произошедшего. В ликвидации пожара участвовали 17 человек, которые использовали шесть единиц спецтехники.

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