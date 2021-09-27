В Крыму виновник ДТП выплатит пострадавшему байкеру 650 тысяч рублей

В Крыму пострадавший в аварии отсудил у виновника более полумиллиона рублей Фото: Архив "КП"

Житель Симферополя добился через суд компенсации в размере 650 тысяч рублей от виновника ДТП, после которого остался инвалидом 2 группы.

Как пишет ForPost, мужчина вместе с супругой два года назад отправился навестить родителей в Феодосию на мотоцикле. Под Старым Крымом пара столкнулась с автомобилем, который двигался по встречной полосе.

- Он повернул и резко перегородил мне дорогу, получилось все настолько быстро, что я даже не успел нажать на тормоз, – приводит СМИ слова пострадавшего.

Основной удар мужчина принял на себя, но его супруга тоже пострадала. Они провели неделю в больнице Старого Крыма, откуда их санавиацией доставили в Симферополь. Женщина перенесла две операции, а мужчина остался на всю жизнь инвалидом 2 группы, из-за разбитого таза одна нога оказалась нерабочей.

- Перенес четыре сложных операции и жду пятую. Из-за увечий, полученных в ДТП. Мне вставили тазобедренный протез, он не прижился, нога просто висит. Виновник аварии никаких действий не предпринял, несколько раз позвонил и все. Сказал, что мне все покроет его страховка, – приводит издание слова пострадавшего.

Решением суда водитель автомобиля признан виновным, за нарушение ПДД его привлекли к административной ответственности – он должен заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей. Траты на восстановление байка покрыла страховка. Однако колоссальным оказался ущерб, нанесенный здоровью, поэтому пострадавший вновь обратился за помощью в суд. В результате виновника обязали выплатить 650 тысяч рублей компенсации. Уточняется, что ответчик безрезультатно пытался обжаловать решение суда.

- Иски о причинении вреда здоровью в результате ДТП встречаются часто. Сумма денежного возмещения вреда здоровью зависит от степени тяжести причиненного вреда здоровью и тяжести морального вреда, выражающегося в физических и нравственных страданиях потерпевшего, – цитирует СМИ директора юридического предприятия «Центр медицинского права в РК» Михаила Белкина, который в суде представлял интересы потерпевшего.

По его словам, средняя денежная компенсация, присуждаемая судами потерпевшим по данной категории дел в Республике Крым, составляет от 50 тысяч рублей до миллиона рублей.

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