В Крыму готовят капсулу времени с посланием для потомков

Капсулу поместят в камень на 50 лет. Фото: Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник

Участники «Чеховских чтений в Ялте» оставят письмо потомкам, сообщили в администрации Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника.

Церемония закладки капсулы времени запланирована на 8 октября, в день закрытия конференции. Текст составят в ходе общего собрания, после чего письмо закупорят в специальной емкости и поместят в камень. Достать такое послание можно будет только через 50 лет.

«Чеховские чтения в Ялте» является одной из наикрупнейших в мире конференций по изучению наследия великого писателя. Первое мероприятие состоялось 1954 году при участии сестры классика, первого директора музея, Марии Павловны Чеховой. В 2022 году 4 октября, состоится торжественная церемония спецгашения почтовой марки, выпущенной специально к 100-летию музея. На следующий день участники конференции высадят восемь редчайших растений, которые Антон Чехов внес в свою знаменитую тетрадь «Сад».

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