Некоторые улицы Симферополя остались без воды 27 сентября

Часть жителей Симферополя осталась без воды Фото: Архив "КП"

В Симферополе 27 сентября жители некоторых улиц остались без воды, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в крымской столице до 00.00 краны будут сухими по адресам: микрорайон Ак-мечеть, улица Тегерек, улица Рериха, улица Янтарная, улица Звездная, улица Хвойная.

Также в Симферополе до 00.00 не будет воды в микрорайоне Марьино (улицы Беспалова, Первомайская, Гончарова, Ломоносова, Генерала Родионова, Лескова, Радищева, Рылеева, Пирогова, Мира, Б.Хохлова, С.Перовской, Щаденко, Труда, Родниковая, Брестская, Промышленная, Беспалова, Водников, Лесная, Морская, Лазурная, Симферопольская, Носенко, Волошиновых, Народная, Чекистов, проспект Вернадского и переулки Промышленный, Щаденко, Родниковый, Абрикосовый, Брестский, Яблоневый)

До 17.00 в крымской столице не будет воды по проспекту Победы, дом 4-40, в микрорайоне «Красная Горка», на улицах Л. Чайкиной (частично), Стрелковая, Вишневая, Шалфейная, Полюсная, Хабаровская, Донская, Кечкеметская и по переулку Бокуна.

Кроме того, в Симферополе до 17.00 краны будут сухими на улицах Куйбышева, Фруктовая, Донская, Титова, а также по переулку Совхозный.

Временные ограничения связаны с проведением ремонта на водных сетях.

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