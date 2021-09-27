Второй этап благоустройства Симеизского парка завершен на 30%

К третьему этапу благоустройства Симеизского парка приступят в 2023 году. Фото: пресс-служба администрации Ялты

Процесс благоустройства второй очереди Симеизского парка в Крыму завершен на 30%. Напомним, что все работы на объекте разделены на три этапа, в рамках первого уже оборудовали игровые площадки и даже скейт-парк.

Еще в 2020 году на мете заброшенного стадиона, примыкающего к «Аллее Аполлонов», был возведен спортивный кластер, обновлены дорожки, обустроена новая детская площадка, установлены новые скамейки и урны. В текущем году рабочие приступили к ремонту самой «Аллеи Аполлонов».

- На благоустройство первого этапа в том году было предусмотрено 97 миллионов рублей. В этом году на благоустройство Кипарисовой аллеи выделено порядка 75 миллионов рублей, – сообщила руководитель Главного управления по реализации национальных проектов Наталья Писарева.

Окончание работ на Кипарисовой аллее парка запланировано на декабрь 2021 года. Дорожки объекты будут вымощены гранитной плиткой, также появятся сухие фонтаны.

- Кроме того, рабочие должны восстановить разрушенную в феврале подпорную стену и установить новые малые архитектурные формы, – добавила представитель компании-подрядчика Юлия Жук.

Параллельно ведется проектирование третьего этапа благоустройства Симеизского парка, к 2023 году планируется финансирование стройтельно-монтажных работ.

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