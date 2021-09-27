В следующем году столицей благотворительной акции «Белый цветок» станет Джанкой

Мероприятия, приуроченные к акции «Белый Цветок», прошли во всех муниципальных образованиях республики 25 сентября
Фото: Архив "КП"
В следующем году главной площадкой для благотворительной акции «Белый цветок» станет город Джанкой, сообщила в эфире радио «Комсомольской правды Крым» глава межрегиональной общественной организации «Русское единство» Елена Аксенова.
- Столицей акции «Белый цветок» будет Джанкой. Они еще об этом не знают, но я их с этим поздравляю, - говорит в эфире руководитель.
Как и всегда, дети, которые получится собрать во время благотворительного мероприятия пойдут на оказание помощи семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, и тяжело и неизлечимо больным детям.
Напомним, мероприятия, приуроченные к акции «Белый Цветок», прошли во всех муниципальных образованиях республики 25 сентября. В ней приняли участие все желающие жители и гости полуострова. Мероприятия проводилось при активном участии межрегиональной общественной организации «Русское единство».
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