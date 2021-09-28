В Симферополе 28 сентября не будет света на 14 улицах. В Севастополе произойдет более масштабное отключение электричества

Свет отключат из-за ремонтных работ.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
28 сентября в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время отключат электричество.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Дзержинского, 6-10 (чет), 9-11(нечет), 13/5
ул. Шполянской, 2/4-12 (чет), 3-17 (нечет)
бульвар Франко, 4
ул. Морозова, 2, 4
ул. Набережная им.Гаспринского, 11-29(нечет), 55-61(нечет)
ул. Мокроусова, 2-6(чет), 1-9(нечет)
ул. Шмидта, 2-8 (чет), 7-11(нечет)
ул. Аксакова, 2-10/6 (чет), 9-13 (нечет)
ул. Зои Жильцовой, 24-30/6 (чет), 19/4
ул. Тургенева, 15/9
с 9.00 до 16.00
пер. Смежный, 7-10 (нечет)
ул. Фрунзе, 28-32 (чет), 35-41 (нечет)
ул. Тургенева, 38-52 (чет), 21-25а (нечет)
ул. Ленинградская, 1-5 (нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 13.00
ул. Готская 2-84(чет),90,98,102-108(чет),114,132,136; 29-55(нечет), 84-Г, 96-Б,72-Е,84-Б/3,84-В/2,72-Б
ул. Фиолентовское шоссе 50/6,50/7,50/8,50/9,50/22,50/2,20/22; 50/31,50/16,50/30,50/23,8/2,50
ул. Комбрига Потапова 30-В,32-А,26-Г/2,30-Г,26-В,34; 37-а,43-А,41-Б,41-А,37-43(нечет)
ул Камышовое шоссе 40-А
ул. Молодых Строителей 50-Б,50-А; 41-53(нечет)
ул. Маринеско Александра 5-Б
с 9.00 до 17.00
ул. Репина 18,24,23,8-12(чет);
ул. Камышовое шоссе 49
с 8.00 до 16.00
Инкерман - ул. Малиновского 20 (ТП ООО «Инкерманский завод марочных вин»); ул. Раенко 3 (ТП АО «Инкерстром»)
с 9.00 (28 сентября) до 17.00 (29 сентября)
с. Широкое: пер. Калиновый 2-12,16,1-5; пер. Ракитовый 2-4,1-3; пер. Яблоневый 6,5-7; ул. Булгакова 2-48,54-58,19-31
.с 9.00 до 17.00
п. Пироговка: пер. Горина 7-15; туп. Озерный; ул. Озерная 2-12; ул. Пальметная 2-36,11-В,1-15,39; ул. Угловая 6,3-5; ул. Урожайная 22-а; пер. Сельский 2,1-3; ул. Льва Толстого 2-24,1-15; ул. Рабочая 1-11; ул. Тенистая 2-а,2,6; пер. Озерный 4-12.
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