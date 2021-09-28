В Симферополе 28 сентября не будет света на 14 улицах. В Севастополе произойдет более масштабное отключение электричества

Свет отключат из-за ремонтных работ. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

28 сентября в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время отключат электричество.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Дзержинского, 6-10 (чет), 9-11(нечет), 13/5

ул. Шполянской, 2/4-12 (чет), 3-17 (нечет)

бульвар Франко, 4

ул. Морозова, 2, 4

ул. Набережная им.Гаспринского, 11-29(нечет), 55-61(нечет)

ул. Мокроусова, 2-6(чет), 1-9(нечет)

ул. Шмидта, 2-8 (чет), 7-11(нечет)

ул. Аксакова, 2-10/6 (чет), 9-13 (нечет)

ул. Зои Жильцовой, 24-30/6 (чет), 19/4

ул. Тургенева, 15/9

с 9.00 до 16.00

пер. Смежный, 7-10 (нечет)

ул. Фрунзе, 28-32 (чет), 35-41 (нечет)

ул. Тургенева, 38-52 (чет), 21-25а (нечет)

ул. Ленинградская, 1-5 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 13.00

ул. Готская 2-84(чет),90,98,102-108(чет),114,132,136; 29-55(нечет), 84-Г, 96-Б,72-Е,84-Б/3,84-В/2,72-Б

ул. Фиолентовское шоссе 50/6,50/7,50/8,50/9,50/22,50/2,20/22; 50/31,50/16,50/30,50/23,8/2,50

ул. Комбрига Потапова 30-В,32-А,26-Г/2,30-Г,26-В,34; 37-а,43-А,41-Б,41-А,37-43(нечет)

ул Камышовое шоссе 40-А

ул. Молодых Строителей 50-Б,50-А; 41-53(нечет)

ул. Маринеско Александра 5-Б

с 9.00 до 17.00

ул. Репина 18,24,23,8-12(чет);

ул. Камышовое шоссе 49

с 8.00 до 16.00

Инкерман - ул. Малиновского 20 (ТП ООО «Инкерманский завод марочных вин»); ул. Раенко 3 (ТП АО «Инкерстром»)

с 9.00 (28 сентября) до 17.00 (29 сентября)

с. Широкое: пер. Калиновый 2-12,16,1-5; пер. Ракитовый 2-4,1-3; пер. Яблоневый 6,5-7; ул. Булгакова 2-48,54-58,19-31

.с 9.00 до 17.00

п. Пироговка: пер. Горина 7-15; туп. Озерный; ул. Озерная 2-12; ул. Пальметная 2-36,11-В,1-15,39; ул. Угловая 6,3-5; ул. Урожайная 22-а; пер. Сельский 2,1-3; ул. Льва Толстого 2-24,1-15; ул. Рабочая 1-11; ул. Тенистая 2-а,2,6; пер. Озерный 4-12.

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