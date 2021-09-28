В Крыму готовятся к Балу хризантем 2021. Распускаются ранние сорта осеннего цветка

Ранние сорта уже начали цвести. Фото: Николай Носков/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

На Южном берегу Крыма в Никитском ботаническом саду в конце октября традиционно начинается Бал хризантем. Но самые нетерпеливые цветы уже начали раскрывать бутоны.

Смотреть видеосюжет Никитский сад готовится к Балу хризантем 2021

- За сортами «Линда» и «Розовый фламинго» начали открываться «Златовласка» и «Янтарная брошь», - такой пост сопровождает видео, которое появилось в соцсети.

В Никитском саду можно увидеть разнообразные хризантемы. Фото: Николай Носков/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Остается только надеяться, что ограничения из-за коронавирусной инфекции не коснутся Бала хризантем, цветами можно будет полюбоваться вживую, а не онлайн. Ведь туристы специально приезжают на Южный берег Крыма в октябре или ноябре, чтобы побывать в Никитском саду на выставке цветов. Пока же точной даты официального открытия нет, все зависит от погоды, ведь нужно, чтобы раскрылось максимальное количество осеннего цветка.

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