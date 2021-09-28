Крым возглавил топ-10 самых привлекательных направлений для отдыха в России

В Крыму особенно много отдыхающих летом.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU, проведя анализ опроса пользователей соцсетей, выяснили, какие направления в России самые популярные у туристов в этом году.
Крым – самое желанное направление, которые притягивает более 40% туристов, - сообщили аналитики.
Затем следует озеро Байкал и Камчатский край.
Да, в 2021-отм году Крым побил рекорд по количеству отдыхающих, летом на полуострове побывали 8 миллионов туристов.
Рейтинг самых привлекательных туристических направлений России ( в процентах от всех участников опроса в соцсетях)
Крым - 40
Озеро Байкал - 17
Камчатский край - 11
Карелия - 9
Алтайский край - 8
Калининградская область - 5
Териберка (Мурманская область) - 4
Северная Осетия - 3
Адыгея - 1.3
Башкортостан - 1.3
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