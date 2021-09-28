Крым возглавил топ-10 самых привлекательных направлений для отдыха в России

В Крыму особенно много отдыхающих летом. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU, проведя анализ опроса пользователей соцсетей, выяснили, какие направления в России самые популярные у туристов в этом году.

Крым – самое желанное направление, которые притягивает более 40% туристов, - сообщили аналитики.

Затем следует озеро Байкал и Камчатский край.

Да, в 2021-отм году Крым побил рекорд по количеству отдыхающих, летом на полуострове побывали 8 миллионов туристов.

Рейтинг самых привлекательных туристических направлений России ( в процентах от всех участников опроса в соцсетях)

Крым - 40

Озеро Байкал - 17

Камчатский край - 11

Карелия - 9

Алтайский край - 8

Калининградская область - 5

Териберка (Мурманская область) - 4

Северная Осетия - 3

Адыгея - 1.3

Башкортостан - 1.3

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