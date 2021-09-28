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Общество28 сентября 2021 12:43

«Как оливочки в баночке»: Маршрутки Ялты забиты на двести процентов

О соблюдении социальной дистанции говорить не приходится
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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В Ялте общественный транспорт пользуется популярностью. Фото: скрин видео Жесть Крым • Симферополь • Севастополь»/ВК

В Ялте общественный транспорт пользуется популярностью. Фото: скрин видео Жесть Крым • Симферополь • Севастополь»/ВК

Власти Ялты пытаются решить проблему с нехваткой общественного транспорта, вот и новые машины вышли на городские маршруты, но пока говорить о повышении качества перевозок не приходится.

- Маршрутки в Ялте новые, перевозчики старые. Заполняемость салонов 200%, - такой пост сопровождает видео, которое появилось в паблике «Жесть Крым • Симферополь • Севастополь» в ВК.

В объектив камеры попал микроавтобус, который забит пассажирами под завязку. Машину того гляди разорвет. Говорить же о соблюдении социальной дистанции для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и вовсе не приходиться.

- Как оливочки в баночке, - так комментирует женский голос это видео.

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