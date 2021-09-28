Юрий Лоза предложил пригласить Усика в РФ и открыть академию бокса его имени

Лоза предложил пригласить Усика в РФ и открыть школу бокса в Симферополе Фото: "КП" Архив

Российский певец Юрий Лоза предложил крымскому спортсмену Александру Усику открыть свою академию бокса в Симферополе.

По словам артиста, абсолютного чемпиона мира по боксу в Украине воспринимают как чужака, большая часть населения относится к нему без должного уважения. Украинцы не ценят то, что спортсмен «боксирует под украинским флагом и приносит нехилую славу их стране». Во время поединка Александра Усика и Энтони Джошуа, по убеждению Юрия Лозы, многие жители незалежной болели за последнего.

- Александр Усик говорит на русском, в каждом интервью настаивает на дружбе между народами, часто ездит на родину в Симферополь и утверждает, что Крым принадлежит тем, кто там живет. А почему бы нам не подсуетиться и не предложить Александру переехать в Россию, где абсолютно все относятся к нему замечательно? Он может открыть в Симферополе академию бокса его имени, – предложил Лоза.

По его убеждению, в России могли бы предоставить спортсмену право выбирать любых промоутеров, дать ему лучшие апартаменты в любой точке Крыма, а его родным и близким – то, чего им хочется.

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