Крымчанин убил свою сожительницу, расчленив тело и выбросив в колодезную яму

В Крыму задержали мужчину, который жестоко убил свою подругу Фото: Архив "КП"

В Крыму задержан житель Кировского района Крыма, который убил и расчленил свою сожительницу, сообщили в главном следственном управлении СК по Крыму и Севастополю. От трупа он решил избавиться, сбросив его в колодезную яму в одном из местных сел. Уточняется, что инцидент произошел в январе 2021 года.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) по сообщению об обнаружении тела местной жительницы с признаками насильственной смерти, – говорится в сообщении.

Злоумышленника оперативно вычислили благодаря слаженной работе следователей и оперативных сотрудников полиции. В настоящее время судом рассматривается ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

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