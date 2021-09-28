На каких улицах в Симферополе нет воды 28 сентября

Из-за ремонтных работ некоторые улицы Симферополя остались без воды Фото: Архив "КП"

Некоторые жители Симферополя остались без воды 28 сентября, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в крымской столице до 20.00 краны будут сухими по улице Куйбышева, 91.

Также до 00.00 часов 28 сентября без воды остались жители микрорайона Марьино (улица Беспалова, улица Первомайская, улица Гончарова, улица Ломоносова, улица Генерала Родионова, улица Лескова, улица Радищева, проспект Вернадского, улица Рылеева, улица Пирогова, улица Мира, улица Б.Хохлова, улица С.Перовской, улица Щаденко, переулок Щаденко, улица Труда, улица Родниковая, переулок Родниковый, переулок Абрикосовый, улица Брестская, переулок Брестский, переулок Яблоневый, проезд Яблоневый, улица Промышленная, улица Беспалова, улица Водников, переулок Водников, улица Лесная, улица Морская, улица Лазурная, улица Симферопольская, улица Носенко, улица Волошиновых, улица Народная, улица Чекистов, переулок Промышленный, а также прилегающие улицы и переулки).

Кроме того, до 00.00 часов 28 сентября в кранах не будет воды в селах Доброе, Пионерское, Лозовое, Андрусово, Украинка, Заречное и Кирпичное.

Временные ограничения связаны с проведением ремонтных работ на водных сетях.

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