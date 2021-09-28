Россиянин выяснил, сколько зарабатывают продавцы кукурузы на крымских пляжах

Российский турист рассказал, сколько зарабатывают продавцы кукурузы на крымских пляжах Фото: Архив "КП"

Житель России решил выяснить, сколь же может заработать продавец обычной кукурузы в летний сезон на крымских пляжах. Добытой информацией он поделился с читателями в своем личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Турист побеседовал с человеком по имени Вовчик, который таким нехитрым способом выручил в курортный сезон приличную сумму. «Предприниматель» также поделился с автором публикации особенностями такой торговли, объяснив, что вся прибрежная зона поделена между «определенными людьми», куда пускают только «своих».

Учитывая, что в пик сезона початок сырой кукурузы на рынках можно купить за 25-30 рублей, то торговцы на пляжах поднимают цену до 100 рублей за штуку. Те, кто работает на себя, могут зарабатывать в день от 5 до 20 тысяч рублей. По словам Вовчика, за одно лето ему удается «поднять лям».

- Правда надоедает к концу сезона одно и то же каждый день, а фраза «вареная кукуруза» мне, наверное, будет сниться в старости, – приводит автор публикации слова Вовчика.

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