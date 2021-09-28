Ночные налетчики на АЗС в Белогорске отправятся в тюрьму

Парням, ограбившим АЗС в Белогорске, назначили наказание Фото: Архив "КП"

Двое молодых людей майской ночью 2019 года совершили разбойное нападение на одну из автозаправок в Белогорске, сообщили в пресс-службе Белогорского районного суда РК. Злоумышленники были вооружены пневматическими пистолетами.

Как пишет КИА, один из парней ворвался в помещение и, угрожая оружием, вытащил из кассы деньги, второй следил за обстановкой. Украденные 12 444 рублей они поделили между собой.

- Суд квалифицировал действия граждан как разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия (часть 2 статьи 162 УК РФ), – цитирует СМИ сообщение суда.

Одному грабителю назначено наказание в виде тюремного заключения на 2 года, второму – на 2 года и 6 месяцев.

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