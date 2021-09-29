Погода в Крыму на 29 сентября: норд-ост и тепло до +19

Температура морской воды у берегов Евпатории всего + 18°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

29 сентября на Крымском полуострове опасных метеорологических явлений не ожидается, но от этого теплее будет, потому что везде и всюду дует неуютный норд-ост, так моряки называют северо-восточный ветер.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 18 м/с. Температура воздуха днем 13...15°, - сообщили в Крымском гпдрометеоцетре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Норд-ост до 15 м/с. Днем 17…19°.

В Ялте, по данным gismeteo.ru, днем +13…17°, скорость норд-оста 4-15 м/с. Дождь.

В Евпатории +13…17°, норд-ост 6-12 м/с. Дождь.

В Феодосии тепло 13…16°, норд-ост 6-13 м/с. Дождь.

В Керчи всего 15…17°, норд-ост 7-14 м/с. Дождь.

Температура воды в Черном море + 18…20°.

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