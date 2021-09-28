На Фестивале культуры и спорта народов Юга России победила команда из Крыма

Фестиваль стал объединять народы Юга России. Фото: Крымская газета

Фестиваль культуры и спорта народов Юга России в Алуште подошел к концу. В нем приняли участие сотни спортсменов-любителей и участников творческих коллективов из регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

Как пишет Крымская газета, церемонии открытия и закрытия фестиваля сопровождались праздничными концертами. Спортивная же составляющая включала соревнования по многим видам спорта, в том числе неолимпийским и национальным. В числе прочих в программу вошли, к примеру, перетягивание каната, борьба на поясах (куреш) и городошный спорт.

По итогам спортивных состязаний победила команда Республики Крым, второе место заняли спортсмены из Краснодарского края, третье досталось спортсменам из Дагестана.

Знамя проведения фестиваля на правах победителя крымчане передали обратно команде Чеченской Республики.

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