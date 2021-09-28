Почему в Казачьей бухте Севастополя не сделали парковую зону

В Казачьей бухте Севастополя можно было бы создать новый парк. Фото: ForPost

В Казачьей бухте Севастополя можно было бы создать новый парк, но из-за отсутствия заинтересованности местных жителей и большого количества частных интересов территория полностью попала под застройку.

- Мы готовы поддерживать местных, но ведь для этого нужна их инициатива. Одно время мы пытались продвинуть проект парковой зоны, который назывался «Голубая бухта», помогали местной активистке, проводили обследования. И уже тогда столкнулись с тем, что там много мелких имущественных интересов, и все они против создания парковой зоны, – цитирует ForPost доцента СевГУ, активиста общественной организации «Севпарки» Алексея Тихонова.

По его словам, пока каждый отстаивал свою позицию, на территорию пришел крупный застройщик и «там все закончилось грустно». 28 сентября состоится Заксобрание Севастополя, на котором рассмотрят законопроект о зеленых зонах города. Тема эта для Севастополя – болезненная. На фоне застройки уничтожаются старые зеленые насаждения, а новые не создаются.

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