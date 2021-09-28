Где в Симферополе и Севастополе 29 сентября отключат электричество

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

29 сентября в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время отключат электричество. Причем в столице РК электроток исчезнет на 33 улицах.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. 51 Армии 42-80 (чет), 43-69 (нечет)

пер. Ладыгина, 1

ул. Коцюбинского, 53

ул. Лебедева 50-60 (чет), 59/72-69 (нечет)

ул. Солнечная, 60, 59-63 (нечет)

ул. Бетховена 36-40(чет), 45-49 (нечет)

ул. Снайперов 24-38 (чет), 17-79 (нечет)

ул. Федотова 2-28 (чет), 1-21/37 (нечет)

ул. Федько, 26-30; ул. Сенная 1-27(нечет);

ул.1-й Конной Армии 48-76 (чет), 19а,25а

ул. Аянская 42-70 (чет), 41-67 (нечет)

ул. Красных Зорь 38-40 (чет), 25-33 (нечет)

ул. Табачная 18-28 (чет), 11-19 (нечет)

ул. Дружбы, 81-93; ул. Севастопольская, 2-4а

ул. Сергеева-Ценского, 4, 4а

ул. Одесская, 3/2-9

ул. Некрасова, 12-22 (чет), 9-29 (нечет)

ул. Кирова, 19а; пер. Бондарный, 2

ул. Пролетарская, 5-19

ул. Турецкая, 2, 3/15

ул. Дзержинского, 6-10 (чет), 9-11(нечет), 13/5

ул. Шполянской, 2/4-12 (чет), 3-17 (нечет)

бульвар Франко, 4

ул. Морозова, 2, 4

ул. Набережная им.Гаспринского, 11-29(нечет), 55-61(нечет)

ул. Мокроусова, 2-6(чет), 1-9(нечет)

ул. Шмидта, 2-8 (чет), 7-11(нечет)

ул. Аксакова, 2-10/6 (чет), 9-13 (нечет)

ул. Зои Жильцовой, 24-30/6 (чет), 19/4

ул. Тургенева, 15/9

с 9.00 до 16.00

пер. Смежный, 7-10 (нечет)

ул. Фрунзе, 28-32 (чет), 35-41 (нечет)

ул. Тургенева, 38-52 (чет), 21-25а (нечет)

ул. Ленинградская, 1-5 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 10.00 до 14.00

хут. Пятницкого, 3

ул. Фиолентовское шоссе, 4-А,3

с 9.00 до 13.00

ул. Камышовое шоссе, 37-Б к1, 37-Б к3, 37-Б к2

с 11.00 до 15.00

ул. Комбрига Потапова, 35

с 9.00 (28 сентября) до 17.00 (29 сентября)

с. Широкое: пер. Калиновый 2-12,16,1-5; пер. Ракитовый 2-4,1-3; пер. Яблоневый 6,5-7; ул. Булгакова 2-48,54-58,19-31

с 9.00 до 17.00

п. Пироговка: пер. Горина 7-15; туп. Озерный; ул. Озерная 2-12; ул. Пальметная 2-36,11-В,1-15,39; ул. Угловая 6,3-5; ул. Урожайная 22-а; пер. Сельский 2,1-3; ул. Льва Толстого 2-24,1-15; ул. Рабочая 1-11; ул. Тенистая 2-а,2,6; пер. Озерный 4-12.

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