Глава Симферополя рассказал, как решить проблему пробок в городе

В Симферополе планируют расширить дороги и создать парковочные карманы Фото: Архив "КП"

В эфире радио «Комсомольская правда Крым» глава Симферополя Валентин Демидов поделился планами и рассказал, как о том, как избавиться от километровых заторов.

По словам мэра, в администрации есть ряд проектов, которые предусматривают решение этой проблемы. Среди них он выделил расширение дорог и создание парковочных карманов.

- Но первоочередной задачей можно назвать налаживание работы общественного транспорта, чтобы у жителей города пропала необходимость использования личных автомобилей, - говорит Демидов. - Однако идеального варианта не существует, нужно учитывать особенности Симферополя, а потом наслаивать множество решений.

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