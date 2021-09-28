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Общество28 сентября 2021 18:54

Глава Симферополя рассказал, как решить проблему пробок в городе

По словам Валентина Демидова, сначала нужно наладить работу общественного транспорта
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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В Симферополе планируют расширить дороги и создать парковочные карманы

В Симферополе планируют расширить дороги и создать парковочные карманы

Фото: Архив "КП"

В эфире радио «Комсомольская правда Крым» глава Симферополя Валентин Демидов поделился планами и рассказал, как о том, как избавиться от километровых заторов.

По словам мэра, в администрации есть ряд проектов, которые предусматривают решение этой проблемы. Среди них он выделил расширение дорог и создание парковочных карманов.

- Но первоочередной задачей можно назвать налаживание работы общественного транспорта, чтобы у жителей города пропала необходимость использования личных автомобилей, - говорит Демидов. - Однако идеального варианта не существует, нужно учитывать особенности Симферополя, а потом наслаивать множество решений.

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