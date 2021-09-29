В Крыму ищут 42-летнюю жительницу Сакского района

Садыкова Наталья Равильевна. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в социальной сети новую ориентировку.

- Пропала Садыкова Наталья Равильевна, 42 года (1979 года рождения), село Червонное Сакский район, - сообщают волонтеры.

Уже неделю, с 23 сентября, родные и близкие крымчанки не знают, где она находится, что с ней происходит, поэтому и обратились к поисковикам.

Приметы пропавшей: 155 сантиметров рост, худенькая, карие глаза, светло-русые, до плеч, волосы.

Всех, кто располагает информацией о Наталье Садыковой, просят сообщить по тел.: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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