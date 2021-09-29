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Общество29 сентября 2021 8:17

На Тарханкуте сняли видео с лисой-попрошайкой

Рыжая совершенно не боится людей
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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Лиса не боится человека. Фото: Природный Парк "Тарханкутский"/VK

Лиса не боится человека. Фото: Природный Парк "Тарханкутский"/VK

Лисы Крымского полуострова в последнее время круто поменяли свои повадки и стали проявлять качества, которые характерны для домашних животных, но никак не для диких.

Отдельные представители семейства псовых прониклись доверием к человеку до такой степени, что берут еду чуть ли не из рук.

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На Тарханкуте в Крыму сняли видео с лисой-попрошайкой
На Тарханкуте в Крыму сняли видео с лисой-попрошайкой
Видео: Природный Парк "Тарханкутский"/VK

- Рыжая красавица - житель степных Тарханкутских просторов, - такой пост в соцсети сопровождает видео, где дикое животное, выпросив угощение от сотрудника природного парка «Тарханкутский», даже и не пытается убежать подальше, а перекусывает на глазах благодетеля, позволяя себя снимать на мобильный телефон.

Рыжую не смущает и автомобиль. Фото: Природный Парк "Тарханкутский"/VK

Рыжую не смущает и автомобиль. Фото: Природный Парк "Тарханкутский"/VK

Остается предположить, что выработку доверчивости в характере рыжих повлияло обилие туристов, которые в летний сезон добираются и до таких дальних мест полуострова, как Тарханкут: отдыхающие добры, на то они и отдыхающие, да и всегда берут с собой в дорогу добротный перекус.

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