На Тарханкуте сняли видео с лисой-попрошайкой

Лиса не боится человека. Фото: Природный Парк "Тарханкутский"/VK
Лисы Крымского полуострова в последнее время круто поменяли свои повадки и стали проявлять качества, которые характерны для домашних животных, но никак не для диких.
Отдельные представители семейства псовых прониклись доверием к человеку до такой степени, что берут еду чуть ли не из рук.
- Рыжая красавица - житель степных Тарханкутских просторов, - такой пост в соцсети сопровождает видео, где дикое животное, выпросив угощение от сотрудника природного парка «Тарханкутский», даже и не пытается убежать подальше, а перекусывает на глазах благодетеля, позволяя себя снимать на мобильный телефон.
Рыжую не смущает и автомобиль. Фото: Природный Парк "Тарханкутский"/VK
Остается предположить, что выработку доверчивости в характере рыжих повлияло обилие туристов, которые в летний сезон добираются и до таких дальних мест полуострова, как Тарханкут: отдыхающие добры, на то они и отдыхающие, да и всегда берут с собой в дорогу добротный перекус.
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