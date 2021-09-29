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Экономика29 сентября 2021 10:37

Крым намерены сделать «легочным» курортом России до 2030 года

Уникальный климат полуострова избавляет от многих недугов
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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В Крыму традиционно лечат легочные заболевания

В Крыму традиционно лечат легочные заболевания

Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Власти РК намерены до 2030 года превратить Крымский полуостров в главный «легочный» курорт в России, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Сейчас в регионе готовят новые реабилитационные и медицинские программы.

Благодаря уникальным климатическим особенностям в Крыму традиционно лечатся заболевания легких. На протяжении многих десятилетий местные санатории успешно реабилитируют пациентов, страдающих туберкулезом и внебольничной пневмонией.

- Мы планируем не ограничиваться коротким морским сезоном, который по факту длится 4 месяца, а начать развивать систему реабилитации, диагностики и здравоохранения. Будем развивать компетенции, в которых мы сильны и находимся впереди других субъектов России, – сообщил глава РК.

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